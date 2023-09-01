Adresár spoločností
Global
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Global Platy

Platy Global sa pohybujú od $10,854 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $110,090 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Global. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $99.6K
Obchodný analytik
$17.2K
Informačný technológ (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Marketingové operácie
$26.1K
Produktový dizajnér
$10.9K
Nábor zamestnancov
$99.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$110K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Global predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $110,090. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Global je $46,518.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Global

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Spotify
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje