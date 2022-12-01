Adresár spoločností
Glean
Glean Platy

Platy Glean sa pohybujú od $62,409 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $1,054,700 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Glean. Posledná aktualizácia: 8/28/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $110K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $340K
Dátový vedec
$261K

Nábor zamestnancov
$86.1K
Predaj
$289K
Predajný inžinier
$230K
Manažér softvérového inžinierstva
$1.05M
Architekt riešení
$62.4K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Glean podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Glean est de $245,692.

