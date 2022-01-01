Glassdoor Platy

Adresár spoločností
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Platy Glassdoor sa pohybujú od $11,551 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $342,705 pre Marketingové operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Glassdoor. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $192K
Manažér softvérového inžinierstva
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový vedec
Median $190K
Produktový dizajnér
Median $153K
UX výskumník
Median $254K
Manažér obchodných operácií
$205K
Úspech zákazníka
$122K
Dátový analytik
$129K
Manažér dátovej vedy
$250K
Marketingové operácie
$343K
Manažér programov
$279K
Projektový manažér
$110K
Predaj
$11.6K
Manažér technických programov
$139K
Ďalšie zdroje