Gilead Sciences
Gilead Sciences Platy

Platy Gilead Sciences sa pohybujú od $89,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Rizikový kapitalista na spodnej hranici až po $349,238 pre Korporátny rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Gilead Sciences. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Dátový vedec
Median $223K
Finančný analytik
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manažér programov
Median $212K
Projektový manažér
Median $178K
Obchodný analytik
Median $263K
Informačný technológ (IT)
Median $220K
Produktový manažér
Median $170K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $295K
Biomedicínsky inžinier
$151K
Korporátny rozvoj
$349K
Manažér dátovej vedy
$208K
Právne
$291K
Manažérsky konzultant
$156K
Marketingové operácie
$141K
Produktový dizajnér
$203K
Manažér produktového dizajnu
$182K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$182K
Architekt riešení
$254K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$244K
Rizikový kapitalista
$89.6K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Gilead Sciences podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Gilead Sciences predstavuje Korporátny rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $349,238. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gilead Sciences je $208,035.

