Gigamon
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon Softvérový inžinier Platy v Chennai Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Chennai Metropolitan Area v Gigamon dosahuje ₹2.64M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Gigamon. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Celkom za rok
₹2.64M
Úroveň
hidden
Základný plat
₹2.37M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹267K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Gigamon?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Gigamon in Chennai Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,875,730. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gigamon pre pozíciu Softvérový inžinier in Chennai Metropolitan Area je ₹1,463,244.

