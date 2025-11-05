Softvérový inžinier odmeňovanie in Poland v GFT Group sa pohybuje od PLN 129K za year pre Software Engineer do PLN 174K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 160K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
