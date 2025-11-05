Adresár spoločností
GFT Group
  • Poland

GFT Group Softvérový inžinier Platy v Poland

Softvérový inžinier odmeňovanie in Poland v GFT Group sa pohybuje od PLN 129K za year pre Software Engineer do PLN 174K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 160K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v GFT Group?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Salesforce vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v GFT Group in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 209,124. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GFT Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Poland je PLN 160,414.

