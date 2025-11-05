Softvérový inžinier odmeňovanie in Italy v GFT Group sa pohybuje od €26K za year pre Junior Software Engineer do €29.7K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Italy dosahuje €27.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu