Softvérový inžinier odmeňovanie in Italy v GFT Group sa pohybuje od €26K za year pre Junior Software Engineer do €29.7K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Italy dosahuje €27.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v GFT Group in Italy predstavuje ročnú celkovú odmenu €31,990. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GFT Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Italy je €25,987.

Ďalšie zdroje