Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Sao Paulo v GFT Group sa pohybuje od R$103K za year pre Software Engineer do R$170K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Sao Paulo dosahuje R$143K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
