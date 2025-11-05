Adresár spoločností
GFT Group
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Softvérový inžinier Platy v Greater Sao Paulo

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Sao Paulo v GFT Group sa pohybuje od R$103K za year pre Software Engineer do R$170K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Sao Paulo dosahuje R$143K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GFT Group. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v GFT Group?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Salesforce vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v GFT Group in Greater Sao Paulo predstavuje ročnú celkovú odmenu R$192,934. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GFT Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Sao Paulo je R$139,918.

