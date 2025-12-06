Adresár spoločností
Getsafe
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

Getsafe Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Germany v Getsafe sa pohybuje od €72.5K do €99.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Getsafe. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$90.4K - $107K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$83.5K$90.4K$107K$114K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový analytik príspevkovs v spoločnosti Getsafe na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Getsafe?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Getsafe in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €99,210. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Getsafe pre pozíciu Dátový analytik in Germany je €72,466.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Getsafe

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Databricks
  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/getsafe/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.