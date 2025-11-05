Adresár spoločností
GEP Worldwide Manažérsky konzultant Platy v New York City Area

Mediánový Manažérsky konzultant kompenzačný balík in New York City Area v GEP Worldwide dosahuje $94K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GEP Worldwide. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Celkom za rok
$94K
Úroveň
L2
Základný plat
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v GEP Worldwide in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $350,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GEP Worldwide pre pozíciu Manažérsky konzultant in New York City Area je $99,000.

