Genuine Parts
Genuine Parts Platy

Platy Genuine Parts sa pohybujú od $51,131 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $203,975 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Genuine Parts. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $100K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $185K
Zákaznícky servis
$51.1K

Informačný technológ (IT)
$67.8K
Právne
$169K
Marketing
$154K
Produktový dizajnér
$80.4K
Nábor zamestnancov
$112K
Architekt riešení
$204K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Genuine Parts predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $203,975. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Genuine Parts je $112,200.

