Genesys
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Genesys Architekt riešení Platy

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in Canada v Genesys dosahuje CA$272K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Genesys. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Celkom za rok
CA$272K
Úroveň
-
Základný plat
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
18 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Genesys in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$204,196. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Genesys pre pozíciu Architekt riešení in Canada je CA$204,196.

