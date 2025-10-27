Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Genesys dosahuje $230K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $231K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Genesys. Posledná aktualizácia: 10/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***