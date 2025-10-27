Adresár spoločností
Genesys
Genesys Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Genesys sa pohybuje od $92.4K za year pre L1 do $181K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $140K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Genesys. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Genesys in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $237,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Genesys pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $136,600.

