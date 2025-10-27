Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Genesys sa pohybuje od $92.4K za year pre L1 do $181K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $140K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Genesys. Posledná aktualizácia: 10/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
