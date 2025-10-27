Adresár spoločností
Genesys
Produktový manažér odmeňovanie in United States v Genesys sa pohybuje od $163K za year pre L2 do $292K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $205K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Genesys?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Genesys in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $291,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Genesys pre pozíciu Produktový manažér in United States je $174,000.

