Genesys
Genesys Produktový dizajnér Platy

Produktový dizajnér odmeňovanie in Ireland v Genesys sa pohybuje od €46.3K za year pre L1 do €56.2K za year pre L2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Ireland dosahuje €47.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Genesys. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v Genesys?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Genesys in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €120,596. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Genesys pre pozíciu Produktový dizajnér in Ireland je €52,350.

Ďalšie zdroje