General Motors
    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Webstránka
    1908
    Rok založenia
    155,000
    Počet zamestnancov
    $10B+
    Odhadované príjmy
    Sídlo

