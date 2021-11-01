Adresár spoločností
Gazprom
Gazprom Platy

Platy Gazprom sa pohybujú od $13,028 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $86,918 pre Riadiaci inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Gazprom. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Softvérový inžinier
Median $30.4K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

DevOps inžinier

Dátový vedec
Median $23.9K
Dátový analytik
Median $37.5K

Produktový dizajnér
Median $27.8K
Produktový manažér
Median $37K
Projektový manažér
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Obchodný analytik
$49.5K
Riadiaci inžinier
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Úspech zákazníka
$13K
Finančný analytik
Median $60K
Geologický inžinier
$37.1K
Grafický dizajnér
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investičný bankár
$61.2K
Manažérsky konzultant
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$60.4K
Architekt riešení
$63.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Gazprom predstavuje Riadiaci inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $86,918. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gazprom je $37,254.

