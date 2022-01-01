Adresár Spoločností
Garmin
Garmin Platy

Platový rozsah Garmin sa pohybuje od $3,575 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $258,700 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Garmin. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Systémový inžinier

Hardvérový inžinier
Median $113K

Hardvérový inžinier vstavaných systémov

Strojný inžinier
Median $55.6K

Produktový dizajnér
Median $86K
Projektový manažér
Median $110K
Obchodný analytik
Median $91K
Rozvoj obchodu
$65.7K
Vedúci kancelárie
$201K
Zákaznícky servis
$91.3K
Manažér dátovej vedy
$166K
Dátový vedec
$259K
Elektrotechnický inžinier
$64.8K
Finančný analytik
$56.7K
Ľudské zdroje
$3.6K
Priemyselný dizajnér
$71.6K
Informatik (IT)
$69.1K
Produktový manažér
$96.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$75.4K
Technický manažér programu
$127K
Technický writer
$56.7K
FAQ

The highest paying role reported at Garmin is Dátový vedec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

