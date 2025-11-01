Adresár spoločností
G&A Partners
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

G&A Partners Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v G&A Partners dosahuje $163K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky G&A Partners. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
G&A Partners
Senior Software Engineer
Denver, CO
Celkom za rok
$163K
Úroveň
-
Základný plat
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7.5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v G&A Partners?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v G&A Partners in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $162,650. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v G&A Partners pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $162,500.

