GameStop Platy

Platy GameStop sa pohybujú od $35,183 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $165,825 pre Dátový analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GameStop. Posledná aktualizácia: 8/27/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $135K
Obchodný analytik
$149K
Dátový analytik
$166K

Dátový vedec
$161K
Marketingové operácie
$48.5K
Strojný inžinier
$119K
Produktový manažér
$133K
Manažér programov
$154K
Predaj
$35.2K
Harmonogram Vestingu

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti GameStop podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% polročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% polročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v GameStop predstavuje Dátový analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $165,825. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GameStop je $135,000.

