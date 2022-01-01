GameStop Platy

Platy GameStop sa pohybujú od $35,183 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $165,825 pre Dátový analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GameStop. Posledná aktualizácia: 8/27/2025
5%
ROK 1
15%
ROK 2
40%
ROK 3
40%
ROK 4
V spoločnosti GameStop podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% polročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% polročne)
