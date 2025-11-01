Adresár spoločností
Gallup
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

Gallup Manažérsky konzultant Platy

Mediánový Manažérsky konzultant kompenzačný balík in United States v Gallup dosahuje $90K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Gallup. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Gallup
Management Consultant
Omaha, NE
Celkom za rok
$90K
Úroveň
L1
Základný plat
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Gallup?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Gallup in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $130,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gallup pre pozíciu Manažérsky konzultant in United States je $90,000.

