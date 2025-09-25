Adresár spoločností
fuseproject
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Priemyselný dizajnér

  • Všetky platy Priemyselný dizajnér

fuseproject Priemyselný dizajnér Platy

Mediánový Priemyselný dizajnér kompenzačný balík in United States v fuseproject dosahuje $135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky fuseproject. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Celkom za rok
$135K
Úroveň
L4
Základný plat
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v fuseproject?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Priemyselný dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Priemyselný dizajnér v fuseproject in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $149,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v fuseproject pre pozíciu Priemyselný dizajnér in United States je $135,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre fuseproject

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Amazon
  • Airbnb
  • Google
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje