Furlenco
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Furlenco Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Furlenco dosahuje ₹2.49M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Furlenco. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Furlenco
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹2.49M
Úroveň
L2
Základný plat
₹2.39M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹104K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Furlenco?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Furlenco in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,823,856. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Furlenco pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,679,113.

