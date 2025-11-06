Adresár spoločností
Fundrise Softvérový inžinier Platy v Northern Virginia Washington DC

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Northern Virginia Washington DC v Fundrise dosahuje $197K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fundrise. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Celkom za rok
$197K
Úroveň
Senior
Základný plat
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Fundrise in Northern Virginia Washington DC predstavuje ročnú celkovú odmenu $225,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fundrise pre pozíciu Softvérový inžinier in Northern Virginia Washington DC je $177,500.

Ďalšie zdroje