Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United Kingdom v Funding Circle dosahuje £122K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Funding Circle. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£122K
Úroveň
L4
Základný plat
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.4K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
25 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Funding Circle?
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Funding Circle in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £150,759. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Funding Circle pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United Kingdom je £121,526.

