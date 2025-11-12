Adresár spoločností
FullStory
Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v FullStory sa pohybuje od $162K za year pre Level 20 do $228K za year pre Level 40. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $200K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FullStory. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Level 20
(Začiatočnícka úroveň)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti FullStory podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v FullStory in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $276,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FullStory pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $182,000.

