Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v FullStory sa pohybuje od $162K za year pre Level 20 do $228K za year pre Level 40. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $200K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FullStory. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti FullStory podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)