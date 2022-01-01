Adresár spoločností
Fujitsu
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Fujitsu Platy

Platy Fujitsu sa pohybujú od $14,141 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $211,050 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fujitsu. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $129K

Sieťový inžinier

Produktový manažér
Median $175K
Manažér obchodných operácií
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Business analytik
$20.6K
Obchodný rozvoj
$168K
Zákaznícky servis
$15.6K
Dátový analytik
$74.2K
Manažér dátovej vedy
$125K
Dátový vedec
$58.8K
Manažér zariadení
$40.6K
Finančný analytik
$68.5K
Hardvérový inžinier
$145K
IT špecialista
$62.4K
Manažérsky konzultant
$55K
Marketing
$67.6K
Produktový dizajnér
$14.1K
Programový manažér
$67.1K
Projektový manažér
$48.6K
Predaj
$211K
Podpora predaja
$47.6K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$17.5K
Architekt riešení
$26.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fujitsu predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $211,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fujitsu je $60,617.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fujitsu

Súvisiace spoločnosti

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.