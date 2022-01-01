FTI Consulting Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah FTI Consulting sa pohybuje od $87,435 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $362,500 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov FTI Consulting. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Manažérsky konzultant
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Účtovník
$87.4K
Obchodný analytik
$189K

Dátový analytik
$101K
Ľudské zdroje
$90.5K
Marketing
$153K
Softvérový inžinier
$96K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en FTI Consulting es Manažérsky konzultant at the L5 level con una compensación total anual de $362,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en FTI Consulting es $135,188.

