FreshRealm
FreshRealm Platy

Platy FreshRealm sa pohybujú od $81,405 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $288,435 pre Obchodné operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov FreshRealm. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Obchodné operácie
$288K
Marketing
$81.4K
Produktový manažér
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v FreshRealm predstavuje Obchodné operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $288,435. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FreshRealm je $199,000.

