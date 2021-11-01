Adresár spoločností
Fresenius
Fresenius Platy

Platy Fresenius sa pohybujú od $75,170 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $213,925 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fresenius. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Strojný inžinier
$89.6K
Produktový manažér
$156K
Projektový manažér
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softvérový inžinier
$75.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fresenius predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $213,925. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fresenius je $122,663.

