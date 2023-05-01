Adresár spoločností
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Platy

Platy FreeWire Technologies sa pohybujú od $77,610 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $181,090 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov FreeWire Technologies. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $180K
Ľudské zdroje
$77.6K
Strojný inžinier
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktový manažér
$181K
Ďalšie zdroje