Fortinet Manažér softvérového inžinierstva Platy v Canada

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Canada v Fortinet sa pohybuje od CA$275K za year pre P3 do CA$396K za year pre P6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$281K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fortinet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Fortinet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Fortinet in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$395,707. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fortinet pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Canada je CA$253,240.

