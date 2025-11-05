Adresár spoločností
Fortinet
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • San Francisco Bay Area

Fortinet Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Fortinet sa pohybuje od $136K za year pre P1 do $268K za year pre P6. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $212K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fortinet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
Software Engineer 2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
Senior Software Engineer
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Fortinet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Webový vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Fortinet in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $322,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fortinet pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $201,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fortinet

Súvisiace spoločnosti

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje