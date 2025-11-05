Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Ottawa Area v Fortinet sa pohybuje od CA$96.8K za year pre P1 do CA$184K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Ottawa Area dosahuje CA$108K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fortinet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Fortinet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
