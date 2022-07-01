Adresár spoločností
Foresight Sports
Foresight Sports Platy

Platy Foresight Sports sa pohybujú od $105,525 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $132,600 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Foresight Sports. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$118K
Projektový manažér
$133K
Softvérový inžinier
$106K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Foresight Sports predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $132,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Foresight Sports je $117,585.

