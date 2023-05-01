Adresár Spoločností
Fluke
Fluke Platy

Platový rozsah Fluke sa pohybuje od $13,236 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $222,063 pre Ľudské zdroje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fluke. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Ľudské zdroje
$222K
Strojný inžinier
$111K
Produktový dizajnér
$13.2K

Produktový manažér
$183K
Projektový manažér
$137K
Softvérový inžinier
$109K
Manažér softvérového inžinierstva
$216K
Technický manažér programu
$109K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Fluke je Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $222,063. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Fluke je $124,055.

Ďalšie zdroje