Adresár spoločností
Fluidra
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Fluidra Platy

Platy Fluidra sa pohybujú od $49,668 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $217,260 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fluidra. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Produktový manažér
Median $59.9K
Ľudské zdroje
$145K
Marketing
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktový dizajnér
$166K
Nábor zamestnancov
$143K
Softvérový inžinier
$49.7K
Architekt riešení
$217K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fluidra predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $217,260. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fluidra je $142,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fluidra

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Facebook
  • Lyft
  • Flipkart
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje