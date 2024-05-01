Adresár spoločností
Florida Blue
Florida Blue Platy

Platy Florida Blue sa pohybujú od $66,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $151,900 pre Cybersecurity Analyst na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Florida Blue. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Softvérový inžinier
Median $115K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
Median $66.5K
Aktuár
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dátový analytik
$106K
Dátový vedec
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Architekt riešení
$131K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Florida Blue predstavuje Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $151,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Florida Blue je $112,775.

Ďalšie zdroje