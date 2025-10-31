Adresár spoločností
Float Financial Solutions
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Float Financial Solutions Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Float Financial Solutions dosahuje CA$133K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Float Financial Solutions. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$133K
Úroveň
-
Základný plat
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Float Financial Solutions in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$183,682. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Float Financial Solutions pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$132,707.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Float Financial Solutions

Súvisiace spoločnosti

  • PayPal
  • Tesla
  • Databricks
  • Facebook
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje