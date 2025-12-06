Adresár spoločností
Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Pakistan v Fiverr sa pohybuje od PKR 560K do PKR 783K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fiverr. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Fiverr?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Fiverr in Pakistan predstavuje ročnú celkovú odmenu PKR 783,019. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fiverr pre pozíciu Projektový manažér in Pakistan je PKR 560,264.

Ďalšie zdroje

