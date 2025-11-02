Adresár spoločností
FISPAN
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v FISPAN dosahuje CA$86.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FISPAN. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Celkom za rok
CA$86.8K
Úroveň
Entry Level
Základný plat
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v FISPAN?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v FISPAN in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$160,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FISPAN pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$92,332.

