Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in New Zealand v Fisher & Paykel Healthcare sa pohybuje od NZ$154K do NZ$215K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fisher & Paykel Healthcare. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Priemerná celková odmena
Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!