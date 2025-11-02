Adresár spoločností
First Republic Bank
First Republic Bank Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v First Republic Bank dosahuje $275K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky First Republic Bank. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
First Republic Bank
Director of Engineering
Boston, MA
Celkom za rok
$275K
Úroveň
M3
Základný plat
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v First Republic Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v First Republic Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $320,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v First Republic Bank pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $250,000.

Ďalšie zdroje