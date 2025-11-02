Adresár spoločností
First Republic Bank
First Republic Bank Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v First Republic Bank dosahuje $169K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky First Republic Bank. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
First Republic Bank
Senior Data Analyst
San Francisco, CA
Celkom za rok
$169K
Úroveň
-
Základný plat
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v First Republic Bank?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v First Republic Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $235,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v First Republic Bank pre pozíciu Dátový vedec in United States je $169,000.

