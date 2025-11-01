Adresár spoločností
First Citizens Bank
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

First Citizens Bank Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v First Citizens Bank dosahuje $170K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky First Citizens Bank. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Celkom za rok
$170K
Úroveň
P5
Základný plat
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v First Citizens Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $207,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v First Citizens Bank pre pozíciu Dátový vedec in United States je $170,000.

