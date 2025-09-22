Adresár spoločností
First American Financial
  Platy
  Architekt riešení

  Všetky platy Architekt riešení

First American Financial Architekt riešení Platy

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in United States v First American Financial dosahuje $325K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky First American Financial. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Celkom za rok
$325K
Úroveň
Principal Engineer
Základný plat
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
20 Roky
Aké sú kariérne úrovne v First American Financial?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v First American Financial in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $382,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v First American Financial pre pozíciu Architekt riešení in United States je $300,300.

Ďalšie zdroje