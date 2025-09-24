Adresár spoločností
Firework
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Firework Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v Firework sa pohybuje od $199K do $278K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Firework. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemerná celková odmena

$216K - $262K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$199K$216K$262K$278K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Manažér softvérového inžinierstva príspevkovs v spoločnosti Firework na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Firework podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Firework in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $278,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Firework pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $199,200.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Firework

Súvisiace spoločnosti

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje