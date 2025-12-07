Adresár spoločností
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in United States v Firefly Aerospace sa pohybuje od $95.5K do $133K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Firefly Aerospace. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$102K - $120K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$95.5K$102K$120K$133K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Firefly Aerospace?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Firefly Aerospace in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $132,985. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Firefly Aerospace pre pozíciu Recruiter in United States je $95,477.

Ďalšie zdroje

