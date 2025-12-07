Adresár spoločností
Firefly Aerospace
Priemerné Letecký inžinier celkové odmeňovanie in United States v Firefly Aerospace sa pohybuje od $80.8K do $110K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Firefly Aerospace. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$86.5K - $105K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$80.8K$86.5K$105K$110K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Firefly Aerospace?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Letecký inžinier v Firefly Aerospace in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $110,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Firefly Aerospace pre pozíciu Letecký inžinier in United States je $80,750.

Ďalšie zdroje

